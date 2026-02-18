Insulti razzisti Kelly dopo Galatasaray Juve: vergogna social contro il difensore, lui replica così attraverso questo messaggio – FOTO

Insulti razzisti Kelly dopo Galatasaray Juve: la risposta sui social del difensore dopo il commento vergognoso ai suoi danni – FOTO

La notte da incubo di Istanbul non finisce al fischio finale. Se la Juventus deve smaltire le scorie della pesante sconfitta contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League, la cronaca del post-partita si tinge di nero per un episodio vergognoso che esula totalmente dal calcio giocato. Lloyd Kelly è finito nel mirino degli haters per una prestazione sportiva giudicata negativa. Tuttavia, tra le tante critiche legittime dei tifosi delusi, è spuntato un commento che ha oltrepassato ogni limite di decenza civile.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’insulto shock: “Torna allo zoo”

Un utente ha scritto la frase: “Torna allo zoo”. Un attacco discriminatorio vile, razzismo puro mascherato da sfogo calcistico. Kelly ha scelto di non lasciar correre. Invece di ignorare l’accaduto o cancellare il commento, ha deciso di esporre pubblicamente l’odio ricevuto, trasformando l’attacco in una lezione di civiltà.

La replica esemplare: “Azioni contro chi odia”

La risposta del difensore bianconero è stata ferma e matura, tracciando una linea netta tra il giudizio sul campo e l’offesa alla persona. “Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate: ognuno ha diritto alla propria opinione“, ha scritto Kelly sui suoi canali ufficiali. “Ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”.