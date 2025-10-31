Insulti razzisti in Terza categoria, arriva la maxi squalifica! Punizione durissima per l’Olympic dal Giudice Sportivo. Ecco cosa è successo

Insulti razzisti in Terza categoria, arriva la maxi squalifica per un giocatore dopo le offese! Inibito un dirigente, due turni ad un altro calciatore

Misure severissime da parte del Giudice Sportivo dopo la sfida tra Oratorio Oggiono e Olympic, valida per la settima giornata del Girone A di Terza Categoria della Delegazione di Lecco. Come riportato da TuttoCampo.it, il comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore racconta un episodio di particolare gravità avvenuto nei minuti finali del match.

Allo scadere della partita, un calciatore della formazione ospite avrebbe abbattuto un avversario sulla trequarti, e, dopo la conseguente espulsione, gli avrebbe rivolto pesanti insulti a sfondo razziale. La risposta della giustizia sportiva è stata immediata e durissima: dodici giornate di squalifica per il giocatore coinvolto.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Nel documento ufficiale si legge:

«Pizzi Luca (Unione Sportiva Olympic) – Per aver, al minuto 45+5 del secondo tempo regolamentare, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario placcandolo a metà tra la sua area di rigore e la metà campo; alla notifica del provvedimento di espulsione inveiva nei confronti dello stesso avversario urlandogli diverse inammissibili offensive ingiuriose denigratorie, di grave contenuto discriminatorio razziale».

Ma le sanzioni non finiscono qui. Il Giudice Sportivo ha disposto anche un mese di inibizione, fino al 30 novembre 2025, per Arturo Renzo Tucci, dirigente accompagnatore dell’Olympic, colpevole di aver chiesto all’arbitro di non riportare nel referto l’espulsione del proprio giocatore.

Infine, due giornate di squalifica per Babacar Diop, accusato di aver tentato di aggredire un avversario al termine della gara, episodio che solo l’intervento dei compagni di squadra ha impedito degenerasse ulteriormente.

Tolleranza zero contro ogni forma di discriminazione

L’episodio di Oggiono è l’ennesimo segnale di quanto la FIGC e le Delegazioni territoriali stiano mantenendo una linea di tolleranza zero verso ogni comportamento discriminatorio. Le sanzioni inflitte vogliono ribadire con forza l’impegno del movimento dilettantistico nel difendere i valori di rispetto e inclusione alla base dello sport.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Serie A