Inter, a breve l’incontro per il rinnovo di Gagliardini fino al 2025

Roberto Gagliardini è ormai una pedina inamovibile per lo scacchiere di Conte: a breve l’incontro per il rinnovo del centrocampista

Roberto Gagliardini è diventato uno dei titolari inamovibili di Antonio Conte. Nelle ultime tre partite ha fatto girare la squadra, andando anche a segno contro il Sassuolo.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport il suo exploit è dovuto anche alle circostanze – il Covid di Brozovic e la squalifica europea di Vidal – ma l’ex Atalanta ha dimostrato a parte del tifo, che mai l’ha digerito fino in fondo, perché l’Inter abbia deciso di puntare su di lui. E infatti, anche se non c’è fretta vista la scadenza 2023, il club incontrerà a breve il suo l’agente Beppe Riso per parlare del rinnovo fino al 2025.