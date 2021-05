Inter, addio Conte: la buonuscita solo a determinate condizioni

Nell’accordo per la buonuscita di Antonio Conte dall’Inter ci sarebbero condizioni specifiche

Il divorzio tra Antonio Conte e l’Inter campione d’Italia si è consumato ieri, con il tecnico che ha accettato la buonuscita per rescindere con i nerazzurri. L’Inter pagherà il tecnico solo a determinate condizioni.

Come scrive La Gazzetta dello Sport la buonuscita in favore di Conte si aggira intorno ai 7 milioni di euro. A questa si lega la clausola che il tecnico salentino ha sottoscritto: la parte economica sarà devoluta a Conte solo nel caso in cui non firmi, per la stagione 2021/2022, con un’altra squadra italiana. Se così fosse l’Inter non pagherà alcuna buona uscita all’ormai ex tecnico.