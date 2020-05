Inter, addio di Eriksen da escludere: ora Conte vuole risposte

Antonio Conte punterà su Christian Eriksen per la ripresa della stagione: addio da escludere per il centrocampista nerazzurro

Christian Eriksen ricoprirà un ruolo di primo piano nell’Inter di domani. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport che sottolinea come la permanenza sia assicurata e non si pone nemmeno la questione cessione. L’interrogativo posto dalla Rosea è un altro. Non è capire se il danese avrà una maglia da titolare il 13 giugno. L’interrogativo è capire se i due mesi di stagione che ha davanti saranno sufficienti all’Inter per valutare in prospettiva la prossima stagione.

L’ex Tottenham inizialmente potrà essere utilizzato come mezzala nel 3-5-2, poi magari trequartista nel 3-4-1-2. In fondo, la storia della Serie A è piena di stranieri che hanno impiegato un po’ di tempo per affermarsi in Italia.