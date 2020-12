Inter al bivio Champions, Boninsegna: «Quando il destino dipende da altri raramente finisce bene»

Roberto Boninsegna ha parlato delle possibilità dell’Inter di passare il turno in Champions League

Le speranze dell’Inter di passare il turno in Champions League sono ridotte all’osso. Il tutto partirà da questa sera, con l’obbligo per i nerazzurri di vincere in casa del Borussia Monchengladbach. A parlare delle possibilità interiste, in una intervista a La Repubblica, è stato lo storico ex attaccante italiano Roberto Boninsegna.

«L’Inter è attrezzata per vincere e anche se il Borussia è più forte del Sassuolo, deve fare la partita che ha fatto sabato. Deve divertirsi e divertire, lo dico da tifoso interista. Purtroppo, quando il tuo destino dipende dagli altri, raramente va a finire bene».