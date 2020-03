Inter alla francese: non si molla Giroud e spunta Tolisso. I dettagli

L’Inter avrebbe messo nel mirino due Campioni del Mondo 2018: il solito Olivier Giroud e Corentin Tolisso

Con il campionato fermo fino a data da destinarsi l’Inter, come molte altre squadre, sta pianificando il mercato estivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampo sarà nuovamente ritoccato e Conte ha indicato un campione del mondo 2018 per rinforzarlo.

Stiamo parlando di Corentin Tolisso, finito ai margini del Bayern, che gli ha comunicato proprio di recente la possibilità concreta di interrompere il rapporto. Tolisso piaceva già nel 2017 quando Ausilio provò a prenderlo dal Lione prima dell’intromissione del Bayern che riuscì ad assicurarselo pagando 41 milioni di euro. La cifra per portarlo via da Monaco si aggira sui 35 milioni, il contratto invita alla prudenza non tanto per la sua scadenza – 2022 – quanto perché assai oneroso, 7 milioni netti a stagione.

La Rosea, inoltre, riporta che in estate si cercherà un nuovo affondo per Olivier Giroud. Il francese è ancora un obiettivo dell’Inter, oltre che della Lazio. Anche se, paradossalmente, la situazione si è complicata. Rispetto a gennaio, l’attaccante ha di nuovo riconquistato spazio nel Chelsea, tornando a giocare e a segnare. Tanto che a Londra ora, un po’ a sorpresa, non scartano l’ipotesi di un rinnovo.