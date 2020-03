Inter, Antonio Conte come il Grande Fratello

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, vuole controllare costantemente i suoi giocatori in questo momento della stagione

Un maniaco della perfezione. Il modo di allenare di Antonio Conte lo si conosceva sin dall’inizio, ma ovviamente il tecnico dell’Inter vuole tenere tutti sotto controllo in questo periodo di isolamento.

Pasti studiati per ogni giocatore, allenamenti personalizzati e specifici per ognuno in vista della ripresa: il tecnico dei nerazzurri non vuole farsi sfuggire nulla. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.