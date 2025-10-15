Inter, bilancio 2024-25 approvato: numeri record tra ricavi e utili. Il comunicato del club nerazzurro

Inter, via libera al bilancio 2024-25: ricavi e utile da record. Tutti i dati sull’ultima approvazione del club nerazzurro.

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter, ha annunciato l’approvazione del bilancio per la stagione 2024-25. Ecco la nota del club:

COMUNICATO INTER – L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.

ULTERIORE AUMENTO DEI RICAVI E PRIMA CHIUSURA IN UTILE IN 15 ANNI, A DIMOSTRAZIONE DI UNA FORTE DISCIPLINA FINANZIARIA

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday. I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4M, da confrontare alla perdita di 35,7M dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70M. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18M, per un totale di 482M.

