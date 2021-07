Inter, no alla rescissione: Vidal vuole restare a Milano

Arturo Vidal determinato a continuare la propria avventura in nerazzurro, nonostante le voci di una rescissione contrattuale

Come riportato quest’oggi da Tuttosport, Arturo Vidal non avrebbe alcuna intenzione di lasciare l’Inter. In queste settimane numerose voci volevano il centrocampista cileno pronto a firmare la rescissione del contratto, con Inzaghi che non lo riterrebbe parte dei suoi piani.

L’ex Juve e Barcellona, però, nonostante l’interesse mostrato da Boca Juniors e Flamengo, vorrebbe continuare la propria avventura in nerazzurro.

