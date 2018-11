Inter, che difficoltà a Bergamo! Solo una vittoria nelle ultime nove

L’Inter di Spalletti sarà impegnati all’Atleti Azzurri contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una gara da non sottovalutare

Domenica nell’anticipo delle 12 e 30, l’Inter di Spalletti farà visita all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una trasferta ostica per i nerazzurri, che all’Atleti Azzurri non hanno mai avuto vita facile. Nelle ultime nove gare a Bergamo infatti, la Dea ha sorriso in ben otto occasioni, con tre vittorie e cinque pareggi. L’ultima vittoria dell’Inter? L’1-4 del 2014/2015, con doppietta di Guarin e gol di Shaqiri e Palacio. A dar man forte ai nerazzurri sarà sicuramente il filotto di vittoria in campionato, ben sette dal primo successo contro la Sampdoria dopo la pessima partenza. Gli uomini di Spalletti vengono peraltro dalla gara di Champions League contro il Barcellona: un’ottima iniezione di fiducia, ma anche tante energie perse dietro lo splendido gioco blaugrana. Riusciranno i nerazzurri ad avere la meglio?