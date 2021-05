Inter, attesa per l’incontro tra Conte e Zhang: ecco quando il presidente tornerà in Cina

C’è attesa per l’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang che delineerà il futuro della panchina nerazzurra

Non c’è ancora una data stabilita per l’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang. Come riporta La Gazzetta dello Sport la situazione sta diventando una partita a scacchi in cui non è chiaro chi farà la prima mossa. Attendere ancora non sembra giovare a nessuno ma qualche ora di riflessione ci sta.

L’allenatore è ancora a Milano, entro venerdì il faccia a faccia ci sarà e non è da escludere che dopo l’attesa di ieri il confronto avvenga già oggi. Zhang e tutta la dirigenza sono in sede. Il presidente nerazzurro – sempre secondo La Rosea – dovrebbe tornare in Cina tra il 10 e il 12 giugno. Tra i motivi che stupiscono per questo stallo c’è anche la vaghezza sui programmi futuri. Anche riuscendo a trascurare l’impatto che avrebbe un cambio di guida tecnica su giocatori e staff, al momento non sono state fissate data e sede del ritiro né amichevoli estive.