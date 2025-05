Real Madrid in ‘festa’, i tifosi dei blancos celebrano l’impresa dei nerazzurri contro il Barcellona: «Grazie Inter»– VIDEO

Real Madrid in ‘festa’, i tifosi dei blancos festeggiano dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Barcellona in Champions: «Grazie Inter»– VIDEO

La vittoria per 4-3 dell’Inter contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League non ha entusiasmato solo i tifosi nerazzurri. Le telecamere di El Chiringuito TV hanno infatti catturato scene davanti al centro sportivo Valdebebas del Real Madrid, dove alcuni sostenitori dei blancos hanno espresso il loro apprezzamento per la squadra guidata da Simone Inzaghi.

🇮🇹 "¡GRAZIE INTER!" 🇮🇹



🪧 Pancartas de agradecimiento en Valdebebas a los equipos que han eliminado al Barça en Champions y Euroliga.



📹@marcosdlarocha pic.twitter.com/d8yKfwmqvP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2025

A Valdebebas, questa mattina, è apparso uno striscione in italiano con la scritta «Grazie Inter», affiancato da una sciarpa nerazzurra. A rafforzare questo sentimento, alcuni giocatori di spicco come Sergio Ramos e Jude Bellingham hanno messo un “Mi Piace” sulla foto condivisa su Instagram da Alessandro Bastoni dopo la partita.