Inter, Barella a Napoli per battere il record personale di gol

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter già contro il Napoli lavora cercherà di superare il proprio record di gol per stagione

Pedina chiave dello scacchiere di Simone Inzaghi all’Inter, prima ancora lo era per Conte e per Mancini in Nazionale. Nicolò Barella si sta consacrando da anni tra i migliori centrocampisti della Serie A, limando stagione dopo stagione i propri difetti per alzare di volta in volta l’asticella. A parlare dei numeri di Barella è La Gazzetta dello Sport, che ripercorre le tappe della crescita del centrocampista azzurro.

L’ex Cagliari, appena arrivato all’Inter, aveva tra i principali difetti quello di prendere troppi cartellini gialli. Su questo difetto Nicolò ha lavorato parecchio, merito soprattutto di Antonio Conte. Con Inzaghi, poi, sono aumentati gli inserimenti dentro l’area di rigore avversaria, e con essi anche i gol. La mezzala nerazzurra ad oggi è ad un passo dal proprio record personale di gol, risalente alla stagione 2017-18 con il Cagliari, quando arrivò a sei reti in campionato. Il girone d’andata di quest’anno deve ancora terminare, e Barella è già a cinque gol (oltre ai sei assist). L’obiettivo è superare il proprio record per continuare ad alzare l’asticella, e renderlo uno dei migliori centrocampisti al Mondo. Chissà che non voglia cominciare proprio dal Napoli.

