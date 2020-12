Inter, l’undici anti-Bologna: tre big a riposo per Conte

Conte cerca continuità di risultati in campionato, con un occhio però alla Champions. La probabile formazione dell’Inter nel match contro il Bologna

L’Inter vuole mettere pressione al Milan e cerca i tre punti nell’anticipo di questa sera con il Bologna dell’ex Mihajlovic. Antonio Conte farà ruotare alcuni titolari in vista del decisivo match di Champions League di martedì sera contro lo Shakhtar.

Si rivedrà dal primo minuto Hakimi, con Sanchez preferito almeno inizialmente a Lautaro Martinez al fianco di Lukaku. In difesa possibile turno di riposo per de Vrij, con Ranocchia titolare. A centrocampo invece riposerà Barella, con il rientro di Vidal dopo la squalifica in Champions.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez