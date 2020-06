Inter: Borja Valero, Padelli e Berni prolungano fino a fine stagione

Accordo trovato tra l’Inter e tre giocatori neroazzurri con il contratto in scadenza per rimanere fino al termine della stagione

Sembra non destare particolari problemi la questione legata ai contratti in scadenza di alcuni giocatori per i club di Serie A. Quasi tutti infatti hanno trovato un accordo con i loro calciatori per prolungare i prestiti fino al termine di questa particolare stagione.

Così ha fatto anche l’Inter che, come riporta Sky Sport, ha allungato i contratti di Borja Valero, Padelli e Berni che avevano scadenza tra quattro giorni. I neroazzurri rimarranno fino al termine della stagione.