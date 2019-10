Inter Borussia, Hummels: «Abbiamo creato poco e concesso poco»

Inter Borussia, Hummels commenta la sconfitta dei suoi contro i nerazzurri: «Abbiamo creato poco ma anche concesso poco»

Il difensore del Borussia Dortmund, Mats Hummels, ai microfoni della Uefa ha commentato la sconfitta contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

«Non c’è stato un problema di approccio. Abbiamo creato poco, è vero, ma abbiamo anche concesso poco. Fino all’80’ è come se il match fosse sullo 0-0 e dovevamo aprirci, la differenza è che non eravamo sullo 0-0. Senza concedere il primo gol, a un certo punto avremmo tenuto l’Inter dove volevamo, perciò sarebbero stati loro a doversi aprire».