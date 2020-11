Inter, Brozovic positivo al Covid-19: lo comunica la Croazia

Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid-19, a comunicarlo la Federazione croata

Grana per l’Inter direttamente dal ritiro della Croazia. La Federazione croata ha infatti comunicato che Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid-19 nell’ultimo tampone effettuato in vista della partita di domani contro la Svezia valida per la Nations League. Il centrocampista nerazzurro è il primo ad aver contratto il virus dopo la positività di Vida arrivata durante la scorsa partita contro la Turchia.

L’Inter è stata immediatamente avvisata della positività al Coronavirus di Brozovic.