Buchanan Inter, resta da convincere Zhang: la situazione

L’Inter ha bisogno di completare il quadro degli esterni a destra con l’infortunio di Cuadrado e il nome di Buchanan è l’unico al momento nella testa della società.

Marotta e Ausilio faranno valere il sì del giocatore ma dovranno anche vendere per rientrare nella spesa. Agoumé e Sensi in questo senso sono i due indiziati. Chiaramente la fretta per chiudere Buchanan non si sposa con la necessità di incassare da Agoume o Sensi, ma la dirigenza nerazzurra confida di convincere il presidente Zhang ad anticipare l’operazione, per poi rientrare della spesa entro fine gennaio o, al limite, entro il 30 giugno. Lo scrive Tuttosport.