Inter, Ausilio blitz a Londra: l’obiettivo è Giroud

Inter, il club neroazzurro è interessato all’attaccante del Chelsea Giroud già per il mercato di gennaio

Trasferta inglese per il ds dell‘Inter Piero Ausilio presente giovedì sera a Wembley per la sfida tra Inghilterra e Montenegro. Ovviamente il fine era quello di vedere da vicino alcuni giocatori che sono in scadenza di contratto in Premier come Eriksen e Vertonghen.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il club di Milano avrebbe però come vero obiettivo Giroud. L’attaccante infatti nel Chelsea trova pochissimo spazio: la terza scelta di Lampard, e non vorrebbe arrivare all’Europeo con pochi minuti nella gambe. Conte lo accoglierebbe a braccia aperte, ma l’Inter vuole chiedergli un taglio all’ingaggio che ora è di otto milioni. Il problema risiede nel fatto che il club inglese ha il mercato bloccato e quindi se dovesse vedere il giocatore non potrebbe rimpiazzarlo.