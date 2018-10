Inter, Candreva: «Orgoglioso e onorato di far parte di questo club»

Candreva si è concesso ai microfoni di Inter Tv dove ha rivelato le emozioni provate per il ritorno in Champions e come sia orgoglioso di far parte dei nerazzurri

«L’Inter? Una grandissima cosa, quello che volevo raggiungere nella mia carriera era giocare in un top club. Ci sono riuscito, sono orgoglioso e onorato di averlo fatto con questa maglia», queste le parole di Antonio Candreva a Inter Tv. L’esterno romano è stato infatti il protagonista del format ‘Inter Player One’ e ha raccontato le emozioni provate al momento del gol di Vecino contro la Lazio, che decretato il ritorno in Champions dei nerazzurri. «Il mio primo pensiero è stato ‘ce l’abbiamo fatta’ – ha aggiunto l’esterno di Spalletti – Dopo anni di castigo per l’Inter è stata una liberazione per un traguardo fortemente voluto». Nel corso dell’intervista, Candreva ha spiegato anche con quali compagni abbia legato di più: «Tanti: Mauro, D’Ambro, Gaglia, Vecino… È riduttivo dirne due, tre o quattro: penso che si veda dagli occhi del gruppo che stiamo bene insieme. Siamo un ottimo gruppo».