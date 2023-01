Inter, Cassano attacco Skriniar: «Lo dica che va via solo per i soldi»

Le parole di Antonio Cassano contro Skriniar: «Deve ammettere davanti alle telecamere che che va via solo per i soldi»

Durante la Bobo TV, Antonio Cassano ha detto la sua opinione sulla situazione che vede Skriniar lasciare l’Inter per andare al PSG.

LE PAROLE – «L’Inter si è spinta pur di non perderlo. Era ottimista sul rinnovo, ma ora Skriniar deve ammettere davanti alle telecamere che va via solo per i soldi».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM