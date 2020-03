Inter Castrovilli, nerazzurri in pole: Commisso vuole 40 milioni

L’Inter ha messo le mani su Gaetano Castrovilli: dopo il via di libera di Conte i nerazzurri sono pronti all’assalto finale

Nonostante il calcio sia fermo, il calciomercato non si ferma mai. Come svela La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter starebbe accelerando in questi giorni per Gaetano Castrovilli. Marotta e Ausilio si sono mossi in netto anticipo rispetto alla concorrenza.

Rocco Commisso vuole più di 40 milioni per il suo gioiellino che è blindato da un contratto valido fino al 30 giugno 2024 (rinnovo firmato a ottobre) con ingaggio da 1,5 milioni a salire dalla prossima stagione. Per ammortizzare i costi, non si esclude l’inserimento di una contropartita tecnica ma quel che è certo è che Castrovilli sia un reale obiettivo dei nerazzurri.