Inter, gestione portieri: rotazione strategica tra Sommer e Martinez in vista del futuro. La strategia di Chivu

Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro su X, l’Inter ha pianificato con attenzione la gestione dei propri portieri per la stagione in corso, optando per una rotazione più frequente tra Yann Sommer e Josep Martinez rispetto al passato.

L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è duplice: mantenere freschezza e competitività tra i pali e valutare con maggiore precisione Martinez, ex portiere del Genoa classe 1998, in vista della scadenza del contratto di Sommer a giugno. In viale della Liberazione si sta infatti decidendo se, nella prossima sessione di mercato, sarà necessario acquistare un nuovo titolare — tra i nomi monitorati c’è Elia Caprile, giovane talento dell’Empoli — o se basterà puntare su un secondo portiere affidabile.

Il caso Ajax e la gestione mediatica

A inizio stagione, Sommer — estremo difensore svizzero classe 1988, ex Bayern Monaco — era destinato a partire titolare contro l’Ajax. Tuttavia, le pressioni mediatiche attorno alla sua figura hanno spinto lo staff tecnico a rivedere i piani. Sostituirlo subito dopo Juventus-Inter avrebbe potuto essere interpretato come una punizione, rischiando di mettere in difficoltà anche Martinez. Un eventuale errore dell’ex Genoa avrebbe infatti creato una situazione con due portieri sotto pressione, scenario che la società voleva evitare.

Sommer decisivo, Martinez in rampa di lancio

La tensione si è allentata grazie a un intervento decisivo di Sommer su Godts durante Ajax-Inter, con il punteggio ancora sullo 0-0. Pochi minuti dopo, il gol di Marcus Thuram — attaccante francese classe 1997 — ha indirizzato la partita a favore dei nerazzurri.

Ora, con un clima più sereno, il momento di Martinez sembra essere arrivato. La sfida contro il Sassuolo potrebbe rappresentare per lui una grande occasione per dimostrare il proprio valore e guadagnare spazio nelle gerarchie.

Chivu pronto a dare fiducia

Il tecnico Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi allenatore ad interim dell’Inter, potrebbe concedere a Martinez la maglia da titolare. La società continuerà a monitorare attentamente le sue prestazioni, consapevole che questa fase sarà cruciale per definire le strategie future tra i pali.