Inter, Chivu nel pre-partita dell’Atalanta: «Thuram è al 100%, è importante per noi. Vi svelo qual è la mia preoccupazione»

Inter, Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match contro l’Atalanta, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26

Cristian Chivu ha parlato a Dazn prima di Inter Atalanta. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

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PAROLE – «Dobbiamo tornare a fare ciò che abbiamo sempre fatto in questa stagione, dare ritmo e intensità. Poi ci sono eccezioni, bisogna imparare dagli errori e andare avanti con fiducia. Thuram? Sì, è importante. Si è allenato bene, ha recuperato dal suo problema, la febbre pre-derby. Lo abbiamo al 100%, ci fa piacere perché è importante per noi. La mia preoccupazione non deriva da una partita persa, la mia preoccupazione è sempre stata la costruzione del gruppo, il nostro cammino.

L’importante è la direzione, i nostri obiettivi. Abbiamo sempre dichiarato la voglia di essere competitivi fino in fondo, dopo una partita persa non è cambiato nulla. Abbiamo lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione che ci ha ha portato qui. Dobbiamo continuare così, anzi con più fiducia e determinazione»

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