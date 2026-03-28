Inter, il comunicato della Curva Nord: «Risultati e arbitri, momento delicato. Abbiamo una richiesta per Inter Roma». L’appello ai tifosi

Inter, il comunicato della Curva Nord in vista della sfida di domenica tra i nerazzurri e la Roma: l’appello ai tifosi da parte degli ultras

La Curva Nord, attraverso la pagina ufficiale del Secondo Anello Verde, ha lanciato un appello ai tifosi dell’Inter in vista della sfida contro la Roma del 5 aprile, partita ritenuta decisiva per il cammino dei nerazzurri. Il messaggio arriva in un momento delicato, segnato dagli ultimi risultati negativi e da un clima di forte tensione attorno alla squadra.

Sciarpe e bandiere per trasformare San Siro in un fortino

L’invito rivolto ai sostenitori interisti è quello di presentarsi a San Siro con una sciarpa nerazzurra, una bandiera o qualsiasi vessillo del club, con l’obiettivo di completare la coreografia pensata per il match contro la formazione di Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso. L’idea è quella di rendere il Meazza un ambiente compatto, caldo e trascinante.

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Dopo derby, Atalanta e Fiorentina, l’Inter cerca una svolta

L’Inter arriva infatti da un periodo complicato, tra la sconfitta nel derby e i pareggi contro Atalanta e Fiorentina, risultati che hanno rallentato la corsa della squadra di Cristian Chivu. Proprio per questo, il sostegno del pubblico viene considerato fondamentale per spingere il gruppo verso una reazione immediata in una gara pesantissima.

IL COMUNICATO – «Popolo interista, attraversiamo un periodo delicato, dove recenti risultati avversi e discutibili decisioni arbitrali provano a scalfire le nostre certezze. Oggi più che mai è vitale restare compatti, ergendoci fieri e ‘soli contro tutti’ per trascinare la squadra oltre la tempesta.

Vi rivolgiamo questo invito oggi, con largo anticipo, affinché ognuno possa organizzarsi al meglio per la cruciale sfida contro la Roma del 5 aprile.

Esortiamo chiunque varchi i cancelli dello stadio a portare con sé una sciarpa, una bandiera o un qualsiasi vessillo nerazzurro. Vogliamo fondere ogni singolo settore in un’unica, vibrante manifestazione di sostegno, poiché solo tramutando il Meazza in un fortino inespugnabile daremo ai ragazzi la forza di cui hanno bisogno.

Insieme, trasformando la rabbia in energia pura, scriveremo un nuovo capitolo nella gloriosa storia del tifo interista. Soli, spalla a spalla, a difesa della nostra grandezza».