Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha svolto lavoro differenziato anche oggi

Allarme Lukaku per Antonio Conte. L’attaccante belga potrebbe non esserci neanche giovedì contro la Spal. Come riportato da Sky Sport, infatti, il numero 9 nerazzurro anche oggi ha svolto lavoro differenziato.

Allenamento a parte che mette in dubbio la sua presenza dal primo minuto contro i biancazzurri. Conte spera allora di riavere Lukaku al 100% nella partita di domenica prossima contro la Roma.