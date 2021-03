Inter, Conte come Simeone e Guardiola ma la sua squadra segna di più

Antonio Conte si avvicina ai numeri di Simeone e Guardiola, ma la sua Inter segna di più

In Italia comanda l’Inter, in Inghilterra il Manchester City e in Spagna l’Atletico Madrid. E con il suo gioco, Antonio Conte si è avvicinato a Guardiola e Simeone sia nei numeri che nel modo di giocare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro è terzo per media punti in Europa (2,33) dietro proprio a Pep (2,38) e il Cholo (2,41).

L’Inter “Contiana”, però, segna di più rispetto a Citizens e Atletico Madrid. Inglesi e spagnoli viaggiano con la media di 2 gol a partite, mentre i nerazzurri con quella di 2,5 reti a incontro. Il Contismo ha portato l’Inter in vetta alla Serie A con un compromesso perfetto tra possesso palla e costruzione.