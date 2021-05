Inter, Conte deve decidere: intanto Marotta ha già pronto il sostituto

La permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è scontata, ma Marotta avrebbe già in tasca il sostituto

Il futuro dell’Inter si fa sempre più difficile: l’incontro tra Conte e Zhang non avverrà, il presidente è stato già chiaro sulle posizioni della società. La palla passa al tecnico che deve decidere se accettare le condizioni dell’Inter.

Come riporta TuttoSport le richieste fatte da Conte di trattenere tutti i big e rinforzare la rosa per la prossima stagione non saranno accettate: la situazione economica mondiale fa perseguire alla società Suning una via differente che prevede il taglio dei costi e la riduzione del budget. Conte si trova davanti al bivio e dovrà decidere se proseguire in nerazzurro a determinate condizioni o lasciare. Marotta nel frattempo ha pronto il jolly in caso di addio del tecnico: la scelta ricadrebbe su Massimiliano Allegri con cui nutre ottimi rapporti dai tempi della Juve e rappresenta il perfetto tecnico-aziendalista che l’Inter vorrebbe.