Inter, Conte e il dubbio verso l’Atalanta: il ballottaggio

Antonio Conte si ritrova con il dubbio in attacco per la sfida contro l’Atalanta: ecco il ballottaggio per affiancare Romelu Lukaku

L’Inter non vuole più fermarsi e continuare la fuga per lo Scudetto. I nerazzurri domani ospiteranno l’Atalanta in una sfida da alta classifica.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Antonio Conte avrebbe un solo dubbio, relativo al partner di Lukaku: al momento favorito Lautaro su Sanchez nonostante la doppietta segnata al Parma. L’argentino resta dunque avanti nelle gerarchie di Conte.