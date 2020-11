Antonio Conte nel mirino di critica e tifosi dopo il nuovo tonfo contro il Real Madrid, che pregiudica la corsa dell’Inter in Champions League

Momento difficile per l’Inter e Antonio Conte. La squadra nerazzurra ieri ha perso contro il Real Madrid a San Siro, con la qualificazione agli ottavi di Champions League adesso sempre più lontana.

Il tecnico leccese ha risposto alle domande sul suo futuro a Striscia la Notizia, che lo ha raggiunto per consegnargli il goliardico Tapiro d’Oro: «C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida».