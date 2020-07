Inter, Conte: «Grande rispetto per il Genoa. Obbligato a fare rotazioni»

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della trasferta contro il Genoa.

RISPETTO GENOA – «Al di là dell’avversario, dobbiamo guardare in casa nostra e finire nel miglior modo possibile la nostra stagione. Abbiamo avuto poco tempo per studiare il Genoa, c’è grande rispetto per l’avversario. Nicola è un bravissimo allenatore che si è calato benissimo in un ambiente che conosceva: ha idee e voglia di fare. Loro a gennaio hanno voluto aumentare il tasso di esperienza, stanno lottando per non retrocedere e sarà dura. Noi cercheremo di continuare a fare anche delle rotazioni inevitabili per gestire le energie, comunque con l’ambizione di ottenere i tre punti».

ESPERIENZA DIVERSA – «Stiamo vivendo un’esperienza totalmente diversa rispetto al passato, i ritmi di gara sono differenti per il tempo e non per il periodo. Giochiamo e ci alleniamo a temperature molto alte, in modo compresso per far sì che si potesse terminare questo campionato. Un’esperienza che ci auguriamo di non dover ripetere, anche perché qualche strascico negativo ce lo porteremo nella prossima stagione».

ERIKSEN – «Eriksen adesso è al centro del gioco, ha libertà di muoversi dietro le punte, di attaccare lo spazio, di ricevere il pallone. Quindi può fare quello che vuole. Deve lavorare seriamente come sta facendo, in maniera costante. E i risultati arriveranno».

ROTAZIONI – «Dobbiamo fare rotazioni, siamo costretti. A queste temperature si sprecano energie. Dobbiamo pensare a noi stessi, avendo grande rispetto dell’avversario. Senza Barella e De Vrij? In questo caso sei obbligato alle rotazioni ma ora la fatica si farà sentire quindi i giocatori vanno alternati».