Inter, Conte prepara la formazione per il derby: le sue scelte

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha due dubbi di formazione in vista del derby. Le ultime da Appiano Gentile.

È cominciata l’operazione derby ad Appiano Gentile ed il tecnico dell’Inter Antonio Conte studia la formazione titolare.

L’allenatore interista aspetta il rientro di tutti i nazionali per sostenere un allenamento a ranghi completi, tamponi negativi permettendo.

Secondo il Corriere dello Sport al momento si delinea un 3-5-2 con due dubbi. Uno in difesa dove tutto dipende dalla situazione di Alessandro Bastoni, attualmente in isolamento e in attesa di un nuovo tampone.

Il secondo a centrocampo dove Brozovic ed Eriksen si contendono una maglia da titolare.