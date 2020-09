Inter, D’Ambrosio: «Non dobbiamo sottovalutare il Benevento»

Danilo D’Ambrosio ha parlato prima della partita Benevento-Inter

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della partita in casa del Benevento.

«Noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Sappiamo che il Benevento viene da un campionato da protagonista in Serie B e con la Sampdoria ha esordito molto bene, non dobbiamo sottovalutarli. L’ultima che ci siamo incontrati? È cambiata l’Inter ed è cambiato il Benevento. Sono due società sempre andate in crescendo però noi pensiamo alla nostra crescita, a quello che vogliamo e a ciò che vogliamo ottenere».