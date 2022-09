Dzeko, l’ossessione dello Scudetto e la voglia di 100

Edin Dzeko a Udine cerca la rete numero 100 in Serie A dopo quella del derby, ma l’ossessione resta quella dello Scudetto

Contro l’Udinese Inzaghi ha ancora diversi dubbi di formazione. In attacco, però, Dzeko sembra essere il favorito su Correa per affiancare Lautaro. Il bosniaco è alla ricerca di un gol importante, sarebbe il 100esimo in Serie A in carriera al quale vorrebbe aggiungere il Tricolore.

