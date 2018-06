Matteo Politano secondo SportMediaset arriverà all’Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il giocatore firmerà per 5 anni

Si può dire che Matteo Politano è praticamente diventato un giocatore dell’Inter. Secondo quanto riporta SportMediaset, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Sassuolo oltre a quello con il giocatore. L’attaccante arriverà a Milano in prestito oneroso da 7 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Nella trattativa è previsto il trasferimento al Sassuolo dei giovani Odgaard e Adorante. In questo modo l’Inter potrà anche allinearsi alle direttive imposte dalla UEFA. L’attaccante che ha esordito in Nazionale nella prima partita da ct dell’Italia di Roberto Mancini firmerà con i nerazzurri per i prossimi 5 anni. Il giocatore del Sassuolo (ancora per poco) viene considerato un’alternativa a Ivan Perisic e Antonio Candreva ma potrà anche agire come seconda punta a sostegno di Mauro Icardi.

Politano dovrebbe recarsi domani a Milano per sostenere le visite mediche di rito presso la clinica Humanitas di Rozzano sabato mattina.