Inter Empoli, Bastoni: «Scudetto nel derby? Basta vincerlo»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta contro l’Empoli.

SUL MATCH – «Siam partiti forte, volevamo far capire subito che non era serata. Loro hanno qualità e l’allenatore ha portato entusiasmo, gli auguro di salvarsi. Terzo assist di fila? Questo forse il più brutto (ride, ndr), è stato più bello il gol. Era importante fare 3 punti oggi».

MOMENTO NEGATIVO TRA ATLETICO E NAPOLI – «Periodo tosto, venivamo da diversi mesi di partite giocate ogni 3 giorni. Forse un piccolo stacco ci voleva, volevamo lascare questo momento negativo, perché abbiamo sempre l’ambizione di vincere. L’importante è che noi siamo sempre stati uniti».

SIPARIETTO CON INZAGHI – «Mi ha visto stanco, mi ha detto quando non vai più via sull’uno-due significa che sei stanco. E’ stato un siparietto che testimonia il bell’ambiente che c’è ad Appiano Gentile»

SCUDETTO NEL DERBY? – «A noi interessa solo vincerlo, come e quando non importa. Ci interessa per la società e per i tifosi che non vanno mai sotto i 70mila»