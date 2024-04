Inter Empoli, Nicola: «Gol Dimarco regolare? Non sono d’accordo»

Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha parlato dopo la partita contro l’Inter persa 2-0 a San Siro in campionato

Davide Nicola ha parlato dopo la partita contro l’Inter ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’allenatore dell’Empoli.

MANCATA FEROCIA – «No, non si tratta di ferocia. La squadra ha fatto una gran prestazione, fisicamente stavamo bene e si è visto…tatticamente abbiamo tenuto bene il campo e creato gioco. Sapevamo di incontrare una squadra molto forte. Noi veniamo sempre con il desiderio e la voglia di provarci, ci dispiace sul primo gol subito».

GOL – «Se l’intervento fosse stato legato a una posizione di fuorigioco su un mio difensore, che con l’intervento sana l’azione allora ok. Però qui è l’azione principe, perché cambia tutto. Non mi trovate d’accordo su questa dinamica…chi mi conosce sa quello che penso e chiudiamola qui».

RISULTATO – «Sicuramente avremmo dovuto fare qualcosa di importante per mantenere la categoria. Abbiamo prodotto risultati e gioco, se avessimo perso fiducia si sarebbe visto stasera con una prestazione non all’altezza. Nella nostra testa volevamo cercare di recuperare qualche punto in queste ultime partite. Questo non è accaduto ma ci sono ancora otto partite alla fine. Dobbiamo spendere molte energie e non abbatterci. Arriveranno partite più determinanti e cerchiamo di farci trovare pronti».

ATTACCO EMPOLI – «Ovviamente il nostro parco punte è arrivato ad avere delle alternative, ma non tutti erano in condizione. In dieci partite i ragazzi con grande impegno hanno fatto un lavoro incredibile. Niang credo che oggi abbia fatto una delle sue migliori prestazioni e sta lavorando bene. Destro stiamo cercando di sfruttarlo, ma poi non bisogna dimenticare Caputo e Cerri. Ovviamente dobbiamo essere bravi a creare in campo».