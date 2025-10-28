Inter Fiorentina, i convocati di Pioli: il tecnico della Viola continua a fare i conti con le emergenze. Ecco tutti i disponibili per la trasferta di Milano

Inter Fiorentina: emergenza in casa viola in vista del match di San Siro. Il tecnico parmense ha ufficializzato i convocati per la partita di domani.

La sfida Inter Fiorentina, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro per la nona giornata di Serie A, si presenta subito complicata per i viola. Il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei 24 convocati per il match, ma tra le assenze figura un nome di rilievo che priva la squadra di un tassello importante nel reparto offensivo.

Oltre al lungodegente Tariq Lamptey, fuori dai giochi da tempo, non sarà della partita nemmeno il trequartista marocchino Abdelhamid Sabiri. Il giocatore, che aveva partecipato regolarmente allo spezzone finale del match pareggiato domenica contro il Bologna, ha dato forfait all’ultimo minuto. Una tegola non da poco per la Fiorentina Inter, poiché Sabiri rappresentava un’opzione di qualità in grado di creare superiorità numerica e pericolose combinazioni con le punte.

La squadra di Pioli arriva al confronto con l’Inter dopo un periodo di continuità incerta. Il pareggio interno contro il Bologna non ha del tutto placato le critiche e le attese dei tifosi, che ora guardano alla trasferta di Milano come a un vero e proprio banco di prova. La partita contro la Beneamata, squadra ferita dalla recente sconfitta contro il Napoli e desiderosa di riscattarsi immediatamente, assume un’importanza fondamentale per entrambe le compagini.

Per la Fiorentina Inter, gestire le assenze sarà cruciale. Pioli dovrà ripensare alcune soluzioni offensive e tattiche per cercare di sorprendere l’Inter sul suo terreno. La squadra viola dovrà puntare su equilibrio, organizzazione e sfruttare al meglio le alternative disponibili, provando a limitare i pericoli provenienti dalla manovra dei nerazzurri guidata da Cristian Chivu.

Nonostante le difficoltà, la Fiorentina cercherà di fare risultato sul campo dell’Inter, mostrando capacità di reazione e determinazione. L’assenza di Lamptey e Sabiri non cambia l’obiettivo della squadra: resistere al pressing dei campioni d’Italia in carica e provare a colpire in contropiede, sfruttando ogni opportunità per portare punti a casa.

