Inter, Gagliardini negativo: Conte sorride, disponibile col Torino

Roberto Gagliardini torna a disposizione di Conte. Negativo l’ultimo tampone al quale si è sottoposto il giocatore dell’Inter dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale

Roberto Gagliardini negativo a l’ultimo tampone effettuato. Il centrocampista dell’Inter aveva lasciato il ritiro dell’Italia a Coverciano precauzionalmente dopo un test diagnostico incerto, saltando l’ultima gara contro la Polonia. Nel tampone effettuato nelle ultime ore, invece, l’ex Atalanta non presenta tracce del Covid-19 e si è regolarmente allenato ad Appiano Gentile.

Buone notizie quindi per Antonio Conte, con il giocatore che tornerà così disponibile per l’Inter nella prossima gara in programma domenica in campionato contro il Torino.