Inter, Gagliardini: «Torino? Importante vincere dopo due risultati negativi»

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club prima del match contro il Torino

«Oggi è importantissimo portare a casa i tre punti dopo due risultati non positivi. L’abbiamo preparata bene, sappiamo cosa fare. In questi giorni è importante stare a casa e recuperare le energie per poi correre in partita il più possibile».