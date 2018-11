Le parole di Luciano Spalletti dopo Inter-Genoa: l’allenatore nerazzurro esprime la sua soddisfazione per la settima vittoria consecutiva della sua squadra in campionato

L’Inter surclassa il Genoa per 5-0 a San Siro conquistando la settima vittoria consecutiva in campionato. L’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, intervenuto dopo la gara, ha espresso così la sua soddisfazione: «Riconfermare lo stato della squadra è che bisogna sempre partire da zero. Essere entrati in partita con questo impatto è stato importante e solido. La squadra è stata alta, tenendo l’atteggiamento giusto che spesso viene premiato. Se mi soddisfa di più la classifica o il non essere Icardi-dipendente della squadra? Mi dà piu soddisfazione vedere 70mila persone allo stadio ad applaudire. Ci hanno sempre dato fiducia ed aspettato, è particolare, evidenzia l’amore per questi colori. Dobbiamo meritarceli e gli applausi mi danno più soddisfazione di tutto il resto» le parole a Sky Sport.

Spalletti ha poi proseguito: «Possesso palla in sicurezza è una cosa fondamentale perchè mette in discussione la tattica degli avversari e alleggerisce la pressione sulla nostra difesa. Così diventa un gioco di squadra che è una cosa fondamentale. Tutti devono essere disponibili a questo perchè poi si esaltano qualità individuali. Gagliardini? Quando è stato fuori con la Lazio era un pò dispiaciuto, cosi come per la su esclusione dalla Champions, ma se poi lo chiami come oggi fa una partita di spessore anche a livello umano. Con questi giocatori di testa per l’allenatore diventa più facile. Poi Joao Mario che ha fatto evidentemente bene, Dalbert anche e mi fa particolarmente felice perchè la vive con ansia e questo lo porta a sbagliare. Oggi abbiamo fatto una prestazione di livello che va a completare la qualità del gruppo, perciò sono felice».