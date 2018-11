Inter-Genoa: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Genoa, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Inter di Luciano Spalletti prova a rispondere al Napoli, vittorioso sull’Empoli, per restare incollata al 2° posto in classifica e tentare di ridurre il distacco in classifica dalla Juventus capolista. I nerazzurri ospitano a San Siro il Genoa, che con il ritorno in panchina di Ivan Juric ha collezionato 2 pareggi consecutivi e una sconfitta nel recupero della prima giornata contro il Milan. I nerazzurri hanno 22 punti in classifica e sono reduci da 6 vittorie consecutive, i liguri occupano l’11° posto con 14 punti. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Inter-Genoa. Turnover annunciato per Spalletti, che fa rifiatare in vista del Barcellona Vrsaljko, Asamoah, Vecino, Borja Valero, Candreva e capitan Icardi. Da centravanti agirà Lautaro Martinez, supportato sulla trequarti da Politano, João Mario e Perisic. Non mancano le sorprese nell’undici di partenza del Genoa, con Juric che sceglie di tenere in panchina il capocannoniere della Serie A Piatek e di inserire al suo posto Pandev in coppia con Kouamé. In difesa spazio a Gunter, preferito a Zukanovic come centrale sinistro.

Inter-Genoa: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Inter-Genoa: formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, João Mario, Perisic; Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Vrsaljko, Miranda, Ranocchia, Asamoah, Vecino, Borja Valero, Nainggolan, Candreva, Keita, Icardi. Allenatore: Spalletti



GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Gunter; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouamé. A disposizione: Russo, Vodisek, Lisandro Lopez, Zukanovic, Lakicevic, Mazzitelli, Veloso, Medeiros, Hiljemark, Piatek, Lapadula, Omeonga. Allenatore: Juric



Inter-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Turnover per Spalletti in vista della sfida di Champions League con il Barcellona. Il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa della vigilia, ha annunciato che ci saranno diverse «rotazioni». Nel 4-2-3-1 dell’Inter, davanti ad Handanovic, gli esterni bassi saranno D’Ambrosio e Dalbert, con Miranda accanto a De Vrij al centro e Skriniar a riposo. In mediana la regia sarà affidata a Brozovic, con al suo fianco Gagliardini al posto di Vecino. Davanti Lautaro Martinez dovrebbe rilevare Icardi nel ruolo di centravanti. Alle sue spalle Spalletti farà rifiatare Candreva, Borja Valero e Perisic, spazio dal 1′ a Politano, João Mario e Keita. Nainggolan, recuperato, partirà dalla panchina, e per ammissione di Spalletti «potrebbe giocare una mezzora».

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Brozovic, Gagliardini; Politano, João Mario, Keita Balde; Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Vrsaljko, Skriniar, Ranocchia, Nainggolan, Candreva, Vecino, Borja Valero, Perisic, Icardi. Allenatore: Spalletti

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. A disposizione: Vodisek, Russo, Gunter, Lisandro Lopez, Lakicevic, Pedro Pereira, Hiljemark, Omeonga, Mazzitelli, Rolón, Veloso, Dalmonte, Lapadula, Pandev, Medeiros. Allenatore: Juric



Inter-Genoa: i precedenti del match

Inter e Genoa si sono affrontate complessivamente in Serie A 102 volte dall’istituzione del girone unico. I precedenti sorridono ai nerazzurri, che hanno vinto 51 volte, pareggiato 29 e perso 22. Nelle gare giocate in casa della squadra milanese, le statistiche sono ancora più nette, con 37 successi nerazzurri, 10 pareggi e appena 4 sconfitte. L’ultima debacle in casa dell’Inter con i liguri risale a 24 anni fa: era il 27 marzo 1994 quando la squadra rossoblù di Franco Scoglio si impose 3-1 a San Siro con una doppietta di Ruotolo e un gol di Skuhravy.

Inter-Genoa, l’arbitro del match

Inter-Genoa sarà diretta dall’internazionale romano Paolo Valeri, della sezione di Roma 2. L’esperto fischietto ha arbitrato 24 volte i nerazzurri in Serie A, con un bilancio positivo di 9 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. Al contrario sono negativi i suoi precedenti con i liguri, dato che i numeri parlano di 7 sconfitte, 2 vittorie e un solo pareggio in 10 gare. L’ultima partita in cui Valeri ha diretto l’Inter è Chievo-Inter 1-2 del 22 aprile scorso, mentre curiosamente l’ultima direzione con il Grifone è proprio un Inter-Genoa: era la sedicesima giornata del campionato 2016-17, e i nerazzurri si imposero 2-0 a San Siro grazie a una doppietta di Brozovic. In carriera l’internazionale romano ha diretto anche un altro Inter-Genoa, il rocambolesco 5-4 del 1° aprile 2012, che vide i padroni di casa imporsi di misura grazie a una tripletta dell’ex Diego Milito e ai gol di Samuel e Zarate.

Inter-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Inter-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.