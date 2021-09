Inter, giallo Sensi in Nazionale: Mancini infastidito

Stefano Sensi ha dato forfait in Nazionale per un infortunio, tornando a Milano. Ma Mancini sarebbe infastidito da questo comportamento

Scoppia il caso Sensi in Nazionale. E’ giallo sull’infortunio del centrocampista dell’Inter come riporta stamane il Corriere dello Sport, all’indomani della convincente vittoria dell’Italia contro la Lituania.

Sensi per un fastidio muscolare ha lasciato ieri all’ora di pranzo il ritiro azzurro, tornando subito a Milano per allenarsi con l’Inter nel pomeriggio. Per il club nerazzurro è tutto ok sulle condizioni del centrocampista, che si è messo quindi a disposizione di Inzaghi per la gara contro la Sampdoria. Il Ct Mancini non l’avrebbe presa bene, soprattutto per i giocatori che sono rimasti comunque nel gruppo della Nazionale nella serata di Reggio Emilia.