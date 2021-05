Hakimi Inter, è già finita: la cifra con cui i nerazzurri lo cedono al PSG

La storia di Achraf Hakimi con l’Inter sembra già giunta i titoli di coda: ecco quanto guadagneranno i nerazzurri dalla sua cessione al PSG

Il primo grande sacrificato in casa Inter sarà Achraf Hakimi: l’esterno marocchino, salvo colpi di scena, diventerà un nuovo giocatore del Psg con la trattativa tra le parti già alle battute conclusive.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Secondo la Gazzetta dello Sport e Tuttosport l’affare porterà nelle casse dell’Inter 60 milioni cash mentre il Corriere dello Sport rialza a 70 milioni di euro. L’Inter non accetta contropartite, in un primo momento era stato proposto Leandro Paredes ma i nerazzurri hanno necessità di fare cassa e non accettano inserimento di giocatori nella trattativa. Hakimi da primo acquisto della passata stagione sarà il primo ceduto della prossima.