Inter, Handanovic fa 500 in A. E si pensa già al futuro

Contro la Lazio Samir Handanovic raggiungerà quota 500 presenze in Serie A, ma l’Inter sta già pensando al suo erede

Partita di festa per Samir Handanovic domenica sera contro la Lazio. Scendendo in campo, infatti, il portiere dell’Inter raggiungerà quota 500 presenze in Serie A. Un traguardo incredibile per un estremo difensore che negli ultimi anni è stato al top nel suo ruolo. Gli manca ancora lo scudetto che quest’anno proverà a conquistare con tutte le sue forze.

Il suo contratto, però, scade nel 2022 e l’Inter si sarebbe già messa in moto per trovare il suo degno erede. In casa nerazzurra c’è già chi potrebbe prendere il suo posto come i giovani Brazao, Stankovic e lo stesso Radu che sta giocando come suo secondo. Sul fronte mercato, invece, la dirigenza nerazzurra ha cerchiato in rosso i nomi di Musso, Cragno e Meret.