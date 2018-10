L’attaccante nerazzurro Mauro Icardi ha pubblicato su Instagram un’immagine in compagnia di Homer Simpson. Giovedì sarà titolare contro l’Iraq

Dopo la doppietta contro la Spal, Mauro Icardi è pronto a giocarsi le sue chances con l’Argentina. Dopo la brutta prestazione contro la Colombia a settembre, l’attaccante di Rosario è pronto a far ricredere le critiche. Scaloni crede in lui per il futuro albiceleste e lo schiererà nell’amichevole contro l’Iraq, accompagnato probabilmente da Dybala e Simeone.

L’attaccante nerazzurro, direttamente dal ritiro argentino, ci tiene però a mostrare la sua vicinanza alla famiglia. Dal suo profilo Instagram, Icardi pubblica infatti un simpatico post che ritrae la sua famiglia…in versione Simpson. «Big family» scrive il rosarino, postando un’immagine nello stile degli abitanti di Springfield, con i consueti volti gialli e Homer nello sfondo. Immancabili ovviamente la maglia nerazzurra e la fascia da capitano al braccio.