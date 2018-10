Spai-Inter gol e highlights: le azioni salienti del match della 8ª giornata della Serie A 2018/2019 – VIDEO

L’Inter chiuderà l’ottava giornata di Serie A nel posticipo serale contro la Spal. I nerazzurri, dopo un inizio complicato, sono in netta ripresa, viste le 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Spalletti, infatti, sembra finalmente aver trovato la quadra per far rendere al meglio i suoi giocator. In Serie A, l’Inter si trova al quarto posto con 13 punti, ma distante ben 8 lunghezze dalla capolista Juventus. L’obiettivo dei nerazzurri è comunque di chiudere positivamente prima della sosta per le Nazionali, cogliendo la quarta vittoria consecutiva in campionato. Di contro, ci sarà una Spal che, dopo aver iniziato molto bene, nelle ultime settimane ha sicuramente deluso i propri tifosi.

SPAL-INTER 0-1: Icardi porta in vantaggio i nerazzurri grazie ad un colpo di testa che finisce sul braccio di Djourou e buca Gomis.

SPAL-INTER 1-1: pareggio della Spal con il nuovo entrato Paloschi, che di piatto appoggia in rete un traversone deviato di Valoti

SPAL-INTER 1-2: ancora Icardi, a punire una distratta difesa ferrarese che gli concede inopinatamente spazio per girarsi dal limite e concludere fronte a Gomis