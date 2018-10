L’ex ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, ha parlato del suo ultimo periodo vissuto alla guida dell’Albiceleste, riferendo del progetto con Icardi e Dybala

Dopo il Mondiale di Russia, terminato agli ottavi di finale, l’ex ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, torna a parlare del suo ultimo vissuto alla guida dell’Albiceleste. In particolare, l’ex ct ha parlato di quello che era il suo progetto: «Subito dopo la qualificazione ai Mondiali ci siamo ritrovati in Russia. Non abbiamo avuto molto tempo – le sue parole a Marca – Avevamo bisogno di vincere e avevamo una lista di 100 giocatori per il breve, medio e lungo termine. Io avevo scommesso a breve termine su Dybala e Icardi, ma ci hanno esonerato dopo il Mondiale».

Poi, alcune parole dell’ex ct anche su Leo Messi: «Allenarlo è stato fantastico, così come vederlo impegnato e coinvolto. Ha sofferto molto per non aver trionfato con l’Argentina. Lui è il migliore del mondo e averlo in squadra ti obbliga ad essere molto esigente. E così anche tutto il resto deve essere all’altezza».