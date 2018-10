Wanda tranquillizza l’Inter: «Nessun tema rinnovo, Icardi ha 3 anni di contratto»

Inter: Wanda Nara smentisce per il momento ogni questione legata la rinnovo del marito (ed assistito) Mauro Icardi. L’argentino è ancora legato ai nerazzurri da un contratto di 3 anni

Del possibile rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter si è tornati a parlare ormai già da un po’ di mesi a questa parte. Un fatto di per sé strano considerando che il capitano nerazzurro, che non molto tempo fa aveva già sottoscritto un prolungamento col club, è in scadenza soltanto nel prossimo 2021. Per l’attaccante argentino, però, è sempre attuale il tema di un ulteriore aumento dell’ingaggio: una questione non pressante comunque, ha garantito ieri dagli studi di Tiki Taka sua moglie (nonché suo agente) Wanda Nara a domanda secca in proposito. «Non esiste nessun tema sul rinnovo, Mauro ha ancora tre anni di contratto con l’Inter», le parole della bionda ex showgirl.

Attualmente l’ingaggio percepito da Icardi è di circa 4,5 milioni di euro l’anno, mentre l’ultima proposta nerazzurra sarebbe ferma a 6,5 contro una richiesta di circa 8: pare che dietro la distanza tra giocatore e società ci sia proprio Wanda, che però si è detta al momento molto tranquilla. «Io sono sempre stata tranquillissima e sono felice così, l’ansia ce l’avete voi (riferita agli altri ospiti in studio ieri sera, ndr) – ha aggiunto Wanda – . Le reti segnate in Champions League sono state molto importante per Mauro, per lui come per Cristiano Ronaldo e tanti altri giocatori la Champions è la competizione più importante di tutte dopo quelle con le rispettive nazionali».